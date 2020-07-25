"اخواتك الصغيرين بيشتغلوا وأنت عاطل".. تفاصيل مقتل عجوز علي يد نجله

"أخواتك الصغيرين بيشتغلوا وأنت عاطل".. كلمات دفعت "م. أ."، 38 عاما، بقتل والده طعنا بالسكين في محافظة المنيا، بحسب أقواله أمام النيابة العامة.

وأضاف المتهم بأنه كان دائم الشجار مع والده بسبب قيام المجني عليه بمعايرته بأنه عاطل ولا يعمل، وأن أشقاءه الصغار يعملون ويساعدونه في مصاريف البيت.

وتابع بأنه يوم الواقعة كان في المنزل وطلب من والده نقودا لشراء بعض المتطلبات الشخصية، ولكنه رفض وقام بالشجار معه ومعايرته بأنه عاطل ولا يعمل، فقام بطعنه بسكين وفرا هاربا حتى ألقي القبض عليه.

البداية بتلقى مأمور قسم شرطة المنيا بلاغا يفيد وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بأحد الأحياء غرب مدينة المنيا، انتهت بمقتل الثانى طعنا بسكين.

وبالانتقال تبين العثور على جثة "أ. ع."، 64 عاما بالمعاش، وتوصلت التحريات بأن مشادة كلامية وقعت بين الابن ووالده، على خلفية رفض المجنى عليه إعطاءه مصاريف شخصية له، ما أدى لحدوث مشاجرة بينهما انتهت بقيام الابن بطعن والده بسكين مما أدى إلى إصابة التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.