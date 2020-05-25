"أنا خايف منه".. محمود حافظ يكشف موقفا محرجا مع مخرج الفتوة

كشف الفنان محمود حافظ موقفًا محرجا تعرض له، بسبب مشاركته في مسلسل "الفتوة"، قائلًا إنه عندما وافق على المشاركة في المسلسل، اتصل به المؤلف هاني سرحان لكي يهنئه على مشاركته في فيلم الممر.

وأضاف حافظ، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة "الحياة"، من تقديم الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد: "سألني إني هشارك في إيه، قلتله أنا خايف من الفتوة لأنه مسلسل تقيل، فقالي أنا اللي مألفه".

وتابع: "لما قرأت خفت جدا لأني بتعامل مع فترة زمنية مختلفة ولبس معين وعادات وتقاليد مختلفة جدا، فكنت خايف وأنا بقدم الشخصية، لقيت نفسي هتعامل مع حيوان.. كنت حريص كل الحرص إني أخلي الحيوان متفاعل معايا وحاسسني بجد، وحاسه بجد.. ولما كنت بخش اللوكيشن كنت بصبح على عزيز عشان ياخد عليّ وعلى شكلي".