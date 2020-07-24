عمرو دياب يجتمع مع العريان لوضع الصورة النهائية لـ"يا بلادنا يا حلوة"

انفردت "الوطن" منذ أيام، بتفاصيل كليب وأغنية عمرو دياب الوطنية الجديدة "يا بلادنا يا حلوة"، التي يصورها رفقة إحدى شركات الاتصالات المصرية.

علمت "الوطن"، أن الفنانة دينا الشربيني، كانت حاضرة مع عمرو خلال التصوير، العرض سيكون عصر يوم وقفة عرفة على القنوات الفضائية.

كان عمرو، أجرى اجتماعا خلال الساعات الماضية، مع المخرج طارق العريان، ومنفذ الكليب موسى عيسى، تم فيها الاتفاق على الشكل النهائي للكليب.

"يا بلادنا يا حلوة"، من كلمات تامر حسين، توزيع طارق مدكور، وتم تصويرها فى شارع المعز بحارة العطارين.