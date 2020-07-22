عمرو دياب في شارع المعز (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب، أثناء تصويرة جزء من كليب جديد في شارع المعز بوسط البلد، التقطه أحد المواطنين من شرفة منزله.

الفيديو لاقي إعجاب الكثيرين من جمهور الهضبة، مبدين انتظارهم لطرح الكليب الذي يُجرى تصويره حاليا.

وقال أحد المعلقين: "الي قاعد يصور من الشباك كيف قدر يمسك نفسه ويبقى فوق!، أخيراً الهضبة بيصور فيديو كليب".

وانتهى الفنان عمرو دياب من تصوير كليب جديد بحارة العطارين في شارع المعز صباح اليوم الخميس.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، أن الكليب عبارة عن إعلان تجاري لأحد شركات الاتصالات المصرية، وتدور أحداث الكليب حول أبرز المعالم في مصر، ومن المقرر أن يصور عمرو خلال الأيام المقبلة باقي الكليب في عدد آخر من المعالم المصرية، وسيطرح الكليب على الفضائيات المصرية والعربية خلال الأيام المقبلة.

وطرح عمرو دياب مع بداية العام ألبومه "سهران"، والذى انتجته شركته "ناي"، وتضمن 12 أغنية.