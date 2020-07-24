تشغيل أسطول سيارات نقل مياه الشرب لتغطية احتياجات مطروح في العيد

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مراجعة كفاءة وتشغيل أسطول سيارات نقل مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة، لتغطية جميع احتياجات المواطنين من أهالي مطروح والمصطافين، خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال "خالد"، اليوم، إن هناك تأمين ضخ المياه بالكميات الكافية لأهالى المحافظة وزوارها خلال أيام العيد، مع مقارنة الوارد للمحافظة والمستهلك والاطمئنان، ومتابعة الأعمال وتواجد فرق الصيانة وإصلاح الأعطال، مع التحليل المستمر لعينات المياه من أكثر من موقع بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتشغيل غرفة العمليات، والخط الساخن على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه فى قطاع الصحة، بمتابعة غرفة الأزمات على مدار 24 ساعة، مع إعلان أرقام التواصل مع المواطنين، ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أى حالات طارئة.