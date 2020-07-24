السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا يخص نوعين من طائرات بوينج

أصدرت سلطات الطيران الأمريكية، اليوم، توجيها عاجلا إلى الشركات الجوية تحذر فيه من إمكانية تآكل مكونات في نحو 2000 طائرة من طرازي "بوينج 737 إن جي" و"بوينج 737 كلاسيك"، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

ووجهت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية توجيها خاصا بحالات الطوارئ للشركات الجوية أكدت فيه إمكانية تآكل المكونات في الطائرات من هذين الطرازين في حال عدم استخدامهما على مدار 7 أيام وأكثر.

وأوضحت الهيئة، أنه تم رصد تآكل صمامات في عدد من الطائرات الـ2000 من طرازي "بوينج 737 إن جي" و"بوينج 737 كلاسيك" الموجودة حاليا في الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أن ظهور الصدأ في هذه المكونات قد يؤدي إلى وقف عمل المحركات.

وشدد توجيه هيئة الطيران الفدرالية، على ضرورة استبدال الصمامات في حال تآكلها قبل إعادة الطائرات للاستخدام.

وكانت شركة "بوينج"، أكدت في وقت سابق، أنها أوصت مشغلي الرحلات الجوية فحص الطائرات بسبب خفض كثافة استخدامها في هذه المرحلة نظرا للطلب المنخفض الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى احتمال تآكل الصمامات.