نجدة الطفل: تلقينا أكثر من 3 آلاف بلاغ منها 26% عنف جنسي

قال صابر عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه قد تم استقبال أكثر من 3 آلاف بلاغ منها 25% بلاغ عنف، منها 60% عنف بدني و26% عنف جنسي على الأطفال.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن خط النجدة قد استقبل مؤخرا بلاغا من إحدى السيدات المقيمات في منطقة المرج بدوام ضرب أحد الأباء لبناته بسبب كرهه لإنجاب البنات، حتى وجهت له النيابة تهمة الشروع في القتل، موضحا أنه وفي مركز قليوب تقدم بلاغ بوجود أب وأم يقومان بتقييد ابنتهما، 11 عاما، بسلاسل حديدية بمنور المسكن، وتم التواصل مع الجهات المعنية وتم ضبط الزوج وزوجته، ووجد آثار للتعذيب بالسكاكين والسجائر على جسدها: "تم القبض على والد الطفلة وحبسه على ذمة القضية، والأم عندها خلافات زوجية مع الأب ووالده الأم رفضت تستلم البنت، وحجزنا الطفلة في أحد المستشفيات ومن ثم إيداعها بأحد دور رعاية الأطفال".

وأكد أنه وبسبب سوء حالة تلك الطفلة سيتم إخضاعها للطب الشرعي للتأكد من عدم وجود عنف جنسي على الفتاة بسبب أقوال الوالد المتضاربة تجاه الفتاة، مشيرا إلى أنه وفي تلك الحالات يتم توقيع عقوبات على الأب والأم بضعف الحد الأدنى للعقوبة الموقعة بقانون العقوبات.

وتابع: "بيجيلنا بلاغات كيدية من بعض الأفراد بداخل الأسرة أو من الجيران، وبنقدم بيانات للنيابة ولو فيه إضرار من المشكو بحقه النيابة العامة بتاخد إجراءاتها في البلاغ الكاذب، وإحنا بناخد كل البيانات على محمل الجد، وساعات بنضطر إحالة البلاغ لجمعيات شريكة لسرعة التأكد والوصول للأطفال المبلغ عنها".

وأوضح: "بلاغ أمل عبدالحميد اللي تم عرضه على فضائية MBC مصر لفتاة تعرضت للاغتصاب من أكثر من عامين ونتج عن ذلك الاغتصاب حمل وأنجبت الطفلة، وتم فتح تحقيقات في تلك الواقعة وتم القبض على الأب وأخذ نتيجة تحليل الـDNA، وإحنا على تواصل مع أم الطفلة وبنقدملها الدعم، وننتظر التحقيقات".