غلق 3 منشآت وإعدام 323 كيلو لحوم وأسماك في حملة لصحة البحر الأحمر

شنت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر، عدة حملات تفتيشية على منافذ بيع وتداول الأغذية بمدن راس غارب والغردقة وسفاجا، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأسفرت الحملات عن غلق إداري لـ3 منشآت بالغردقة، لعدم وجود ترخيص، ونقص الاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 323 كجم لحوم وفراخ مجمدة وأسماك، لتغيرها في الخواص الطبيعية، وسحب 25 عينة أغذية لتحليلها، والتأكد من سلامتها.

كان وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، ومنافذ تداول الأغذية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجرى تكليف نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وادارة مراقبة الأغذية، بالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارات الصحية، بشن حملة مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية برأس غارب والغردقة وسفاجا.

جرى تنفيذ الحملة بالمرور على عدد 28 منشآة من أماكن بيع وتداول اللحوم والأسماك، وتم إعدام 323 كيلو لحوم وفراخ مجمدة وأسماك، لتغيرهم في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 22 محضر لنقص الاشتراطات الصحية.

و3 محاضر أخرى، لعدم تواجد شهادات صحية، وتم عمل غلق إداري لعدد 3 منشآت، وتم سحب 25 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها، والتأكد من سلامتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، باستمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر، والمترددين عليها.