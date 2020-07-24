عادت مساجد البحر الأحمر وغاب المصلون.. ومواطنون: الوضوء والسجادة السبب

رغم الاشتياق إلى عودة المساجد بعد انقطاع دام لثلاثة شهور ومطالبة الكثير من المواطنين بإعادة فتح المساجد، إلا أنه تلاحظ قلة إقبال المواطنين على الصلاة في المساجد بمدن البحر الأحمر، تزامنا مع قرار الدولة بإعادة فتح المساجد والالتزام بنسبة 25٪ طبقاً للضوابط والاشتراطات.

وأرجع البعض سبب عدم الإقبال على الصلاة في المساجد إلى أسباب مختلفة منها تخوف البعض من العدوى بفيروس كورونا وعدم فتح دورات المياه للوضوء وشرط الدخول إلى المساجد بسجادة صلاة خاصة وهذا غير متاح بالنسبة للمواطن الذي يتزامن وقت الصلاه مع وجوده خارج المنزل سواء في عمله أو أي التزام آخر.

َوعبر محمد غانم من مواطني الغردقة وأحد مؤسسي مسجد الرحمن، على عميق حزنه بعودة إعادة فتح المساجد وغياب المصليين قائلا إن نسبة المصلين في مسجد الرحمن بالغردقة لم تتعدى 10% في صلاتي المغرب والعشاء، وتقل عن ذلك في صلاتي الظهر والعصر وتكاد لا تذكر في صلاة الفجر وذلك رغم موقع المسجد بشارع النصر الرئيسي، وخاصة أن مرتاديه من المارة في الشارع، لافتا إلى توزيع كمامات وسجادة صلاة للمصلين الذين يدخلون المسجد بدونها.

وتخوف "خالد. ص"، من الذهاب إلى المسجد قائلا إنه يفضل الالتزام بالصلاة في المنزل، خاصة أن الصلاة في المساجد ليس بفرض، لافتا أنه يراعي أيضا عدم التواجد في أي أماكن مزدحمة أخرى وليس المسجد فقط، وذلك حتى تمر هذه الفترة الحرجة على خير.

بينما لاحظ" عصام. م"، مواطن بالغردقة، وأحد المصلين بمسجد عبدالمنعم رياض، وهو أقدم مساجد الغردقة، أن أعداد المصلين منخفضة جدآ مقارنة بنسبة 25٪ التي أقرتها الدولة وأنه كان يتوقع زيادة في الأعداد تزامنا مع قرار الدولة بإعادة فتح المساجد، وأرجع السبب في عدم الإقبال على الصلاة في المساجد، قد يعود إلى إغلاق دورة المياه وأن معظم المصلين يكونون بحاجة إلى الوضوء وذلك لتواجدهم خارج منازلهم أثناء توقيتات الصلاة لظروف العمل أو لأي ظروف أخرى.

ومن جانبه قال الدكتور كمال أبوسيف مدير عام أوقاف البحر الأحمر، في تصريح صحفي، لـ"الوطن"، أن أوقاف البحر الأحمر ملتزمة بقرار الدولة بعودة فتح المساجد طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء بطاقة 25٪، وأنه يوجد مراقبة بصفة يومية على مساجد مدن المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد والمسافات الآمنة.

وأكد أنه لم يتلقى أي شكاوى بخصوص عدم الالتزام بالضوابط والشروط المحددة بإعادة فتح المساجد والتي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

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