إلغاء إجازات البيطريين في البحر الأحمر استعداد لعيد الاضحى

رفعت مديرية الطب البيطري بالبحر الاحمر، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك، بكل مدن المحافظة.

كما جرى إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر، إضافة إلى تشديد الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم للتفتيش على جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.

وقال الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، لـ "الوطن"، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لاستقبال الشكاوى خلال أيام العيد، مضيفا أنه تم التنبيه على المواطنين بمنع الذبح بالشوارع حفاظا على الصحة العامة والنظافة.

وكشف مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، عن أنه جرى تخصيص 5 مجازر للذبح بالمجان بمدن البحر الأحمر، لافتا إلى أنه تقرر فتح مجازر السلام بالغردقة، والقصير وسفاجا والشلاتين، وغارب.