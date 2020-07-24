أهم طلبات أهالي قرية جلال لمحافظ مطروح: تطوير مركز الشباب وفصل ثانوي

طالب أهالي الوحدة المحلية لقرية جلال بمركز ومدينة الضبعة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعدة مطالب، أهمها إنشاء فصل تعليم ثانوي عام، لاستيعاب طلاب القرية، والتخفيف عنهم السفر إلى مدينة الضبعة، وتطوير مركز شباب القرية.

ووجه المحافظ لمديرية التربية والتعليم بمطروح، بعرض الدراسة وأعداد الطلاب ونتائج المعاينة، للإسراع فى عرض دراسة إنشاء الفصل الثانوى، كما تفقد مركز شباب القرية، موجها لمديرية الشباب والرياضة ومديرية الإسكان بعرض مقترح الإسراع فى تطوير المركز كمبانى وملعب خماسى تنجيل صناعى، ومد جميع الخدمات والمرافق لخدمة شباب القرية واستغلال طاقاتهم.

وأكد المحافظ لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بمراجعة موقف شبكة المياه بالقرية ومدى كفاءتها، مع الدفع بسيارتي نقل، وتوزيع مياه الشرب، والاطمئنان على وصول المياه إلى جميع الأهالى أصحاب إيصالات مياه الشرب.

وشدد محافظ مطروح على اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة بتكثيف جهود النظافة على الطريق الدولى وإزالة الرتش ومخلفات الحفر بالكيلو 102 بالطريق الدولى الساحلى "مطروح- الإسكندرية"، والإسراع فى تمهيد ورصف طريق مدخل قرية جلالة.