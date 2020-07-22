محافظ مطروح: الدفع بـ 150 أتوبيسا لاستقبال المصطافين في العيد

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شركة أتوبيس غرب الدلتا الإعلان عن مواعيد رحلات الأتوبيس بين مطروح والمحافظات خلال أيام العيد ومنها 50 رحلة يوميا إلى الإسكندرية و40 رحلة للقاهرة والرحلات الأخرى إلى باقى المحافظات من خلال الدفع بعدد 150 أتوبيس تابع للشركة بمطروح لاستيعاب الإقبال على مطروح خلال العيد.

ونبه "شعيب"، اليوم، على مسؤولى الشركة بالتشديد على التزام الركاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، كما وجه لمشروع نقل الركاب بالمحافظة بتنظيم عمل وخطوط سير الأتوبيسات خلال أيام العيد حسب كثافة الركاب بالمناطق المختلفة بالمدينة للتيسير على المواطنين.

وشدد على أهمية حسن التعامل مع الجمهور ، وتجهيز ومراجعة كفاءة جميع الأتوبيسات العاملة، إضافة إلى التنسيق مع إدارة مرور مطروح ومجلس المدينة لتشغيل الطفطف ومنع أي تكدس مرورى مع تحقيق الترفيه والتيسير على رواد المحافظة.