فيديو.. لحظة وفاة مواطن أثناء أدائه الصلاة داخل مسجد بالغردقة

لقي ضابط بالمعاش يدعى إبراهيم جميعي، حتفه أثناء أداء صلاة سنة العشاء داخل مسجد بمنطقة الكوثر، بمدينة الغردقة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو على صفحات فيس بوك، لشخص لقى حتفه، أثناء ركوعه وهو يؤدي صلاة سنة العشاء داخل مسجد بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة.

وقال "مصطفى. ا" طبيب بالغردقة لـ"الوطن"، إن العميد إبراهيم، توفى أثناء أدائه الركعة الأولى لصلاة سنة العشاء داخل مسجد الكوثر بالغردقة، وجرى نقله إلى مستشفى خاص قريب من المسجد، في محاولة لإسعافه، إلا أنه توفى داخل المسجد قبل نقله للمستشفى، لافتا إلى أنه كان دائم الحرص على الصلاة في المسجد.