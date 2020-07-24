ضابط صاعقة: سأحكي لأولادي تاريخ النضال في سيناء

قال النقيب أحمد عيد، إنه فقد الأمل في قدرته على التمرين والذهاب إلى "الجيم"، بعد إصابته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "الإصابة وقفت حياتي، لكن قلت هكمل ومش هستسلم للتعب".

وأكد أنه كان يشعر بالانتماء للكلية الحربية، حيث كان يشعر بروح مختلفة كلما مر بجانبها، إذ أثر فيه شعارها "الواجب .. الشرف .. الوطن": "كنت بحس إني مش عاوز أروح بيتي، ولما تخرجت من الكلية الحربية كنت أتمنى أدخل سلاح الصاعقة، وكنت فاقد الأمل، بس حسيت من جوايا إن ده مكاني".

وأكد الملازم أول عمرو عابد، أنه سيحكي لأولاده تاريخ النضال في سيناء، مشددًا على أن هذا التاريخ لن يُنسى: "الذكرى الجميلة اللي سيبناها في شمال سيناء عمرها ما هتتنسى، ولو أنا محكتش أبويا هيحكي لأولادي".

وأتم: "تابعت ردود فعل الشباب على آخر حلقات مسلسل الاختيار، وكان الجميع يتمنى لو كان موجودًا مكان أبطال البرث، ولدينا لوحات في الوحدات مكتوب عليها أنه لا شرف يعلو فوق شرف العسكرية".