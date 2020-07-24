هيفاء وهبي تهنئ إليسا على أغنية "صاحبة رأي"

هنأت المطربة هيفاء وهبي، إليسا، على أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي".

وكتبت هيفاء عبر تويتر: ⁧‫"رسالتك صاحبة رأي‬⁩ وصلتلنا من قبل ما تغنيها، ‏كرمال هيك شفت الشبه الكببر بينك وبين الأغنية، مبروك حبيبتي إليسا".

كانت هيفاء حضرت للقاهرة منذ أيام، لمتابعة تطورات قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي اتهمته بالنصب عليها في 63 مليون جنيه، والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، وسافرت سريعا إلى لبنان، لاستكمال تصوير مسلسل "أسود فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.