فحص مخالفات المباني بمدينة شرم الشيخ تمهيدا للتصالح

أعلن اللواء محمود السوليا رئيس مدينة شرم الشيخ، بدء معاينة المكاتب الاستشارية واللجان الفنية للمباني والمنشآت المخالفة، والراغب أصحابها في التصالح.

وقال رئيس المدينة إن عدد الحالات التي تقدمت بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بلغت نحو 150 حالة، موضحًا أنه يُجرى فحصها من قبل اللجان الاستشارية.

وأضاف أن هناك إقبال من المواطنين علي التصالح لإنهاء أعمال التراخيص، والتمكن من توصيل الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، مشيرًا إلي أن باب التصالح مفتوح حتى 30 سبتمبر المقبل، وكل مواطن لديه مخالفة يمكنه التقدم بالأوراق وإنهاء إجراءات التصالح.

وأكد المهندس ماير جرجس صاحب مكتب استشاري "GM"، أن اللجنة فحصت 36 مبنى في رأس سدر، و33 مبني في أبوزنيمة، و100 حالة في مدينة الطور، مشيرًا إلى أن اللجنة ستفحص اليوم عدد من الحالات بشرم الشيخ بحي النور والرويسات، وهضبة أم السيد.