محافظة المنيا تتكفل بعلاج طفلة حديثة الولادة
نائب المحافظ يوجه بضرورة الالتزام التام بحسن معاملة المواطنين
كتب:
اسلام فهمي
03:32 ص | السبت 25 يوليو 2020
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة إحدى الحالات المرضية بأحد المستشفيات الخاصة، والتي وجهت استغاثة بحالة طفلتها الرضيعة عن طريق التواصل مع إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.
وقال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للحالة، وعدم خروج الطفلة من المستشفى مع تحمل المحافظة لكل مصاريف علاجها حتى تمام الشفاء دون تكلفة علة الأم.
والتقى نائب المحافظ، وبرفقته نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، بإحدى الحالات المرضية أثناء جولته بالمستشفى والتي تطلب توفير عناية مركزه لطفلتها حديثة الولادة، ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحين فحص حالتها لإمكانية تقديم الرعاية الطبية اللائقه المطلوبة.
ووجه "أبو زيد"، جميع مسؤولي ومقدمي الخدمة الطبية في المحافظة بضرورة الالتزام التام بحسن معاملة المواطنين واتباع الإجراءات الطبية لنقل وتحويل الحالات، بما يحفظ للمواطن حقه ويصون كرامته، مع القيام بعلاج المرضي ذوي الحالات الحرجة المهددة للحياة كالأزمات القلبية وخلافه وتقديم المعونة الطبية الأولية لحين تنسيق النقل الفوري.
أكد "أبوزيد"، أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لديها التزام تام نحو حل جميع المشاكل التي تعوق حياة المواطنين، وتوفير سبل الدعم للمواطنين من أبناء المحافظة، مشيراً أنه لا يوجد أي عوائق تحول بين المواطنين والقيادات التنفيذية لوصول شكواهم، مؤكداً ان الأجهزة التنفيذية مسخرة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين.