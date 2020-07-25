محافظة المنيا تتكفل بعلاج طفلة حديثة الولادة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة إحدى الحالات المرضية بأحد المستشفيات الخاصة، والتي وجهت استغاثة بحالة طفلتها الرضيعة عن طريق التواصل مع إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وقال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للحالة، وعدم خروج الطفلة من المستشفى مع تحمل المحافظة لكل مصاريف علاجها حتى تمام الشفاء دون تكلفة علة الأم.

والتقى نائب المحافظ، وبرفقته نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، بإحدى الحالات المرضية أثناء جولته بالمستشفى والتي تطلب توفير عناية مركزه لطفلتها حديثة الولادة، ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحين فحص حالتها لإمكانية تقديم الرعاية الطبية اللائقه المطلوبة.

ووجه "أبو زيد"، جميع مسؤولي ومقدمي الخدمة الطبية في المحافظة بضرورة الالتزام التام بحسن معاملة المواطنين واتباع الإجراءات الطبية لنقل وتحويل الحالات، بما يحفظ للمواطن حقه ويصون كرامته، مع القيام بعلاج المرضي ذوي الحالات الحرجة المهددة للحياة كالأزمات القلبية وخلافه وتقديم المعونة الطبية الأولية لحين تنسيق النقل الفوري.

أكد "أبوزيد"، أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لديها التزام تام نحو حل جميع المشاكل التي تعوق حياة المواطنين، وتوفير سبل الدعم للمواطنين من أبناء المحافظة، مشيراً أنه لا يوجد أي عوائق تحول بين المواطنين والقيادات التنفيذية لوصول شكواهم، مؤكداً ان الأجهزة التنفيذية مسخرة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين.