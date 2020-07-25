أديب: كورونا لسه موجودة والستات مصرة تسلم وتبوس

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رغم تحذيرات وزارة الصحة من فيروس كورونا إلا أن الناس مصرة تسلم على بعض، وفي ناس بتبوس خاصة السيدات.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة MBC: "كورونا لسه موجودة محدش يبوس، ولا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للاستمرار في تقليل الإصابات".

وتابع "نفسي نرجع لـ200 و300 إصابة يومية، وبدأنا نسمع عن إصابات صفرية، وهذا الأمر سببه الكمامة وغسل اليدين"، وتابع، أن استقرار الوضع لا يعني أنه سيستمر، لكن قد تحدث طفرات في الإصابة إذا لم نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.