عمرو أديب عن "الإصابات الصفرية": بسبب غسل اليدين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بيان وزارة الصحة اليوم حول وضع فيروس كورونا، شهد انخفاضًا واضحًا في حالة الوفيات، وهو شيء جيد.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "نفسي نرجع لـ200 و300 إصابة يومية، وبدأنا نسمع عن إصابات صفرية، وهذا الأمر سببه الكمامة وغسل اليدين".

وتابع، أن استقرار الوضع لا يعني أنه سيستمر، لكن قد تحدث طفرات في الإصابة إذا لم نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح: "لسه في ناس لحد دلوقتي مصرة تسلم، يا جدعان مبنسلمش، اللي بيسلم من نفسه واثق أوي، طب اللي بتسلم عليه ممكن يبقى مصاب، ولسه في ناس بتبوس، خصوصًا الستات، عندهم إحساس إن كورونا مش بيجيلهم، والشباب برضه، أنا شفت شباب في آخر يومين يقول للكورونا قومي وأنا أقعد مطرحِك".

وأردف: "كورونا لسه موجودة محدش يبوس، ولا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للاستمرار في تقليل الإصابات".