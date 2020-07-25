عمرو أديب: ملف مفاوضات السد الإثيوبي أصبح مستفزا لكل المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ملف السد الإثيوبي، أصبح مستفزًا لكل المصريين، مشيرًا إلى أن مصر أكدت على أهمية الاتفاق الشامل الملزم القانوني في هذا الصدد، خلال القمة الأفريقية الأخيرة.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "إعلان إثيوبيا ملء السد، أثار غضب واستفزاز المصريين".

وتابع: "لم يكن لدينا مشكلة في الملء الأولي منذ بداية الأمر، وأنا لا أثق في الإثيوبيين، والسودانيون بدأوا يشتكون من الملء الأولي، بسبب أضرار السد، والخارجية الإثيوبية قالت إنها تسعى التوصل إلى اتفاق استرشادي، وغير ملزم، وذلك بعد انتهاء القمة الأفريقية المصغرة يوم الثلاثاء المقبل".

وأردف: "مش عارف إحنا هنتفاوض تاني على إيه، إثيوبيا عاوزة من مصر إيه؟، إيه اللي باقي في المفاوضات دي؟!، وكنت متصور إن إثيوبيا هتقول مش عاوزين نقعد تاني!".

وأشار، إلى أن السد الإثيوبي، لا يجب أن يكون للمياه والزراعة بل لتوليد الكهرباء فقط، حيث أن إثيوبيا تستطيع الزراعة بمياه الأمطار، كما أن مصر دولة مصب، وليس منبع، ومن ثم فإنها تنتظر حتى تحصل على المياه.

وطالب أديب، الاتحاد الأفريقي، بإلزام إثيوبيا بقبول اتفاق ملزم حول السد الإثيوبي، مشددًا على أن هذا الملف هو حديث الساعة في مصر.