عمرو أديب: انفراجة بشأن عودة صلاة الجمعة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبدو أن مصر تقترب من انفراجة فيما يتعلق بعودة صلاة الجمعة مرة أخرى.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الأمر قيد البحث، والفترة الماضية شهدت قرارات بتغيير أوقات العمل في المطاعم والمحلات والتجمعات، وهناك أفتح أكثر للحياة".

في سياق آخر، تحدث الإعلامي عن استطلاعات في الأوساط الصحفية لكراهية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أمريكا لم يعد عندها موضوعية، فمثلًا (CNN) تكره (ترامب) كالعمى، وتشتمه طول اليوم، عاملة زي قناة مكملين، وبتهزأه لو قال صباح الخير".

وتابع، "قناة فوكس نيوز تناصر سياسات ترامب، للدرجة التي جعلته يجري مداخلات هاتفية بالقناة، كانت كل استطلاعات الرأي تتبع مؤسسات صحفية تكره ترامب، وبالأمس أجرت مؤسسات صحفية تحب ترامب استطلاعات، وأظهرت تقدم جو بايدن المرشح الرئاسي الديموقراطي على ترامب".

وأردف: "أوباما ظهر وأعلن عن تأييده لنائبه السابق جو بايدن، ما دفع ترامب إلى شتمهما".