عمرو أديب: السيسي أشهد العالم رغبته في حل سياسي للأزمة الليبية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بجلسة مجلس النواب، التي تم فيها الموافقة بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، فذكر أن ما حدث أمس الاثنين أمر هام جدًا، ويدل أن هذا الوطن يستطيع أن يلعب أوراقه بمهارة، كما أن تلك الجلسة والموافقة على القرار بالإجماع، تؤكد أن مصر جادة فيما تقول.

وأضاف "أديب"، أن الهدف من هذا الأمر ليس الحرب، ولكن التعبير عن القوة وتوجيه رسالة بالاستعداد لصد أي عدوان والدفاع عن الأمن القومي، فمصر كانت جادة في السابق في دعوتها للحل السياسي في ليبيا، وأثبتت ذلك بإطلاقها لمبادرة إعلان القاهرة، وخطوة اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية ناجحة جدًا.

وأوضح الإعلامي، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشهد الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والعالم كله أنه حاول وما زال يحاول الدفع نحو الحل السياسي في ليبيا، وأن الحرب والتدخل العسكري هو الحل الأخير الذي لا يرغب في اللجوء إليه.

وأشار "أديب" إلى أنه عندما ترى القيادة السياسية في الدولة أن هناك خطرا واضحًا سيتم التحرك له، عندما نجد رتل سيارات قرب الحدود يستطيع تحريك طائراته، "أن يأتي أبناء عشائر دولة لدولة أخرى يطالبون بالتدخل، ليس أمرا هينا، وهو أمر من أيام الاحتلال الإيطالي كانت القبائل الليبية تأتي إلى القاهرة لطلب المساعدة".

وأوضح "أديب"، أن مصر دولة مؤسسات ولا تسعى لتكوين مليشيات من أبناء القبائل والعشائر الليبية، مصر تسعى لتدريب أبناء القبائل الليبية لينضموا مستقبلًا للجيش الوطني الليبي، فالحدود المشتركة بين البلدين، والعلاقات القبلية الممتدة عبر تلك الحدود تستوجب علينا القيام بذلك.