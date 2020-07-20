فيديو.. لطيفة تطرح "برومو" كليب أغنيتها التونسية الجديد

نشرت المطربة لطيفة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، برومو أغنيتها التونسية الجديدة "رد الباب وغرب".

وعلقت الفنانة التونسية "استنوا أغنيتي الجديدة ⁧‫رد الباب وغرب‬⁩ بكرة الساعة 7 بتوقيت القاهرة على قناتي على اليوتيوب"

ونشرت لطيفة، منذ أيام فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، قائلة: "رد الباب وجرب، سيكون عبارة عن لقطات مجمعة من حفلاتي التي أُقيمت العام الماضي 2019، وهي أغنية جديدة لكل حبايبي وبالأخص بفرح بيها حبايبي اللي حضروا مهرجانات تونس العام الماضي.. رد الباب وغرب.. قريبًا".