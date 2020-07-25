مصايف الإسكندرية تكشف التفاصيل الكاملة لغرق 4 من أسرة واحدة في "الصفا"

كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تفاصيل حادث الغرق بشاطئ الصفا بجوار شاطئ النخيل بالإسكندرية.

وقال رشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن حادث الصفا مشابه لحادث شاطئ النخيل معتبرًا أنه نتيجة سوء تصرف من بعض الأسر لافتًا أنهم ينزلوا للمياة مبكرًا للافلات من حملات منع المواطنين من نزول الشاطئ.

وأشار أن شواطئ غرب الاسكندرية مفتوحة وواسعة وغير آمنة للسباحة بخلاف شواطئ ميامي والعصافرة وستانلي والتي اعتبر أنها خلجان آمنة للسباحة.

وتحدث رشاد عن كواليس الحادث مشيرًا أنها اسرة قدمت في رحلة يوم واحد وتحركوا في منتصف الليل من القاهرة ووصلوا للإسكندرية ونزلوا للشاطئ فور وصولهم وهم مجهدين ويعانوا من عدم اتزان وعدم وضوح الرؤية على الشاطي لافتًا أنهم كانوا 3 اشقاء وابن خالتهم وسجلت الشرطة الحادث في الساعة 6 صباحًا.

ولفت رشاد إلى أن جثامين الغرقي خرجت بالكامل بعدما قذفت الامواج جثامين اثتين من الغرقي الجمعة.

وطالب رشاد المنصات الإعلامية بالتأكيد على أن الشواطئ مغلقة وأن خدمات الانقاذ معلقة لحين اعادة فتح الشواطئ مرة أخرى.