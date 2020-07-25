أمريكا تسجل أكثر من 73 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة فقط، وفقًا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ويعد ذلك هو اليوم الثاني على التوالي، التي تسجل فيه أمريكا أكثر من 70 ألف إصابة يومية، بعد يوم الخميس الذي شهد الأمر ذاته.

وبلغ إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حاجز الـ4.1 مليون إصابة

بالإضافة إلى ذلك، سجلت أمريكا في الـ24 ساعة الأخيرة، أكثر من 1150 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 145 ألف حالة وفاة.