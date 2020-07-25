كورونا في المغرب العربي: ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 6116 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 15.902.029 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 641.106، بينما بلغت حالات الشفاء منه 9.688.723 حالة.

وانتشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وأعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء الجمعة، تسجيل 120 حالة شفاء، و49 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكد "الزحاف"، أنه تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 448 فحصا من بينها 174 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالوباء إلى 6116 حالة، منها 4206 حالات شفاء، و156 وفاة.

متحدث جزائري: إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 26123 مصابا

وفي الجزائر، سجلت السلطات، أعلى حصيلة يومية للإصابة بكورونا المستجد منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضي بتسجيلها 675 حالة إصابة في يوم واحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 26123 مصابا، و1136 حالة وفاة.

وقال "فورار"، إنه تم تسجيل 675 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 17693 حالة.

وأضاف المتحدث الجزائري، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 65 مريضا بالعناية المركزة.

من جانبها، دعت اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك لتقليل العدوى بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الشرق الأوسط.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في المغرب إلى 18834حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 570 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 18834حالة.

وأوضحت الوزارة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ حتى الآن مليونا و86 ألفا و437 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية، إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 299 حالة، كما تم تسجيل 228 حالة شفاء إضافية لتصل حصيلة المتعافيين من كورونا المستجد إلى 16100.

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، اليوم، عدم إقامة صلاة العيد الأضحى في المصليات والمساجد، نظرا إلى انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، تسجيل 110 إصابات جديدة، و3 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

وأوضح المركز الليبي، في بيان، أنه تسلم 1473 عينة، مشيرا إلى أن العينات أظهرت سلبية 1363 عينة، فيما تأكدت إصابة 110 حالات منها 68 حالة جديدة، و42 حالة مخالطين، كما سجل المركز 3 حالات تماثلت للشفاء، فيما سجل حالة وفاة واحدة، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

من جانبها، قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، داخل الولايات المتحدة بلغ 4 ملايين و73 ألفاً و243 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الجامعة، أمس الجمعة، أن 144780 شخصا على الأقل توفوا نتيجة الإصابة بالمرض داخل الولايات المتحدة حتى الآن. وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وسجلت الجامعة الأمريكية، 34495 إصابة، و476 حالة وفاة جديدة بالمرض داخل الولايات الأمريكية.