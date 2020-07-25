فيديو.. السيول تغرق عشرات السيارات في الطائف بالسعودية

شهدت العديد من أحياء محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، غرق عشرات السيارات في تجمعات المياه بعد سقوط غزير للأمطار يوم أمس الجمعة.

وتسببت تجمعات المياه في شوارع محافظة الطائف المختلفة، في شلل كبير بالحركة المرورية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبق السعودية".

وتتضرر حي المتنزه بالطائف بشكل كبير بعد سقوط الأمطار، إذ تجمعت المياه بغزارة لتغمر عشرات السيارات، كما غطت أجزاء من المباني، ما احتجز السكان داخل مساكنهم.