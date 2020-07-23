الإبراشي: علاقة الشعب مع الجيش صخرة تحطمت عليها مخططات خصوم الوطن

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصري مازال يعيش في ظل ثورة 23 يوليو، بعد التغير السياسي والاجتماعي الذي أحدثته، وتابع: "الفارق بين يوليو ويونيو، هو أن 23 يوليو ثورة قام بها الجيش وانحاز لها الشعب بعد ذلك، و30 يونيو ثورة شعبية انحاز لها الجيش".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرادة الشعبية التي ينحاز لها الجيش المصري بشكل دائم، هو الحاجز الكبير ضد المخططات التي يحيكها أعداء الوطن.

وأكد "الإبراشي"، أن أعداء الوطن لديهم خصومة مع الدولة المصرية بسبب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه، وتابع: "الإرادة الشعبية مع الجيش هو الحل السحري الذي يحمي مصر دائماً من مخططات خصوم الوطن والوطنية وتاريخ مصر الحافل بالإنجازات".