حكاية "الصديق الخائن".. تخلص من صديقه وألقى جثته فى صحراء الجيزة

"قطعة حديد و50 ألف جينه".. تفاصيل قادت المباحث لكشف ملابسات جريمة قتل شاب ووضع جثته فى "جوال"، والتخلص منها فى صحراء أكتوبر، على يد "صديقه الخائن".

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث، أن المتهم استدرج الضحية وضربه بقطعة حديد على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ووضع جثته في "جوال"، واستولى على سيارته وترك الجثة فى صحراء أكتوبر دائرة قسم ثان أكتوبر، وقام ببيع السيارة بمبلغ 50 ألف جينه.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وأحالته للنيابة للتحقيق، والتي انتقلت إلى معاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وتبين من التحريات أن جثمان الضحية به جروح قطعية بالرأس، وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجني عليه سائق عمره 23 مُقيم أكتوبر، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 32 مُقيم دائرة القسم "بهدف سرقة سيارة الضحية".

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه، وعقده العزم على قتله وسرقة سيارته.

وأضاف المتهم المذكور أنه في سبيل تنفيذ مخططه اتصل بالمجني عليه وطلب منه الحضور لمسكنه بزعم نقل بضائع بسيارته إلى مدينة الإسكندرية وعقب حضوره قام باستدراجه إلى داخل الجراج سكنه وباغته بالضرب على رأسه بماسورة حديدية محدثًا إصابته التي أودت بحياته وتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور.

وعقب ذلك استولى على السيارة وباعها لمقاول عمره 34 عامًا ومُقيم دائرة القسم نظير مبلغ 50 ألف جنيه دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

و بإرشاد المتهم جرى ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.