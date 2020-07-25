منيسي: لابد أن يكون هناك مناعة مجتمعية والكمامة أهم طرق الوقاية

قال الدكتور محمد حسن منيسي أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن مصر نجحت في التعامل مع فيروس كورونا من البداية، ولكن ليس لدينا العلاج الناجع من بداية الفيروس، ولكي نقلل من فرصة الإصابة بالفيروس لابد أن يكون لدينا تطعيم، ولابد أن يكون هناك مناعة مجتمعية، وهذا لن يحدث إلا عندما يحصل إصابة 70% من المجتمع.

وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن نتبع الإجراءات الإحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا من غسيل اليدين جيدًا بالماء والصابون وارتداء الكمامة التي تعد أهم سبل الوقاية حتى الآن.

وتابع، أنه يجب على الجميع ارتداء الكمامة لأن المشكلة تكمن في أن هناك أشخاص حاملة للفيروس وتعدي الأشخاص بدون أن تدري، ولبس الكمامة لحماية الآخرين قبل حماية نفسك، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات في مصر شيء طبيعي ومتوقع، لأننا كنا من أوائل الدول التي اتخذت نهج تطبيق الإجراءات الاحترازية.