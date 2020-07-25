طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث

يبدأ الأسبوع الثالث لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، اليوم، حيث تعقد الامتحانات في كليات: الحقوق (فرنسي)، والآداب، والآثار، والإعلام، ودار العلوم، وفرع الخرطوم (التجارة)، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطفولة المبكرة، والطب البيطري، والزراعة، والطب، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفق بيان صادر عن جامعة القاهرة، نجحت خطة جامعة القاهرة على مدار الأسبوعين الماضيين منذ بدء الامتحانات السبت 11 يوليو، في تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وتنظيم سير الامتحانات في الكليات بما يحقق الإنسيابية والتباعد، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث أشرف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على عملية التنسيق بين جداول الكليات بنفسه لتفادي الكثافات وتفادي إجراء الامتحانات في خيام وهو الأمر الذي نجحت جامعة القاهرة في القضاء عليه منذ أكثر من 3 سنوات.

وكان الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.