5 مراكز لخدمة 106 آلاف مشترك بشبكة كهرباء الوادي الجديد.. تعرف عليها

تضم محافظة الوادى الجديد، إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، 5 مراكز هي (مركز الخارجة – مركز الداخلة - مركز بلاط - مركز باريس – مركز الفرافرة)، ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى 106 آلاف مشترك.

وقامت الشركة بتطوير مراكز خدمة للعملاء على مستوى المحافظة، مما يتلائم مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء من خلال ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة، ووجود أماكن انتظار مناسبة وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى وميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد، وإتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عال.

كما تم تركيب شاشة عرض (50) بوصة بمركزي خدمة العملاء بمركز الداخلة لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة بالإضافة إلى تركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمه تباعاً .

وتولي القيادة السياسية اهتماما بالغا بمحافظة الوادي الجديد واستمرارعمليات التنمية شاملة فى محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظة لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.