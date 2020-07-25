اليوم.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

تنطلق الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية، اليوم، وستنتهي يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.

ويُعقد امتحان اللغة العربية اليوم من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.

وأعلنت وزارة التعليم، أنَّه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتمّ تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويسلم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020.