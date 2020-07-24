"نوعية المنوفية" تستعد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تستعد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020، وذلك وفقا للبرنامج الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

هذا وقد أعلنت الكلية بأن الاختبارات سوف تتم وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكلية.

وفي سياق متصل،، قامت وزارة التعليم العالي بتسهيل إجراءات التسجيل أمام الطلاب من خلال منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك في الفترة من 8/8/2020 وحتى 20/8/2020. على أن تسجل المواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

تقام فعاليات الاختبارت تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة حنان بشار عميد الكلية.