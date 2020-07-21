"ستكون إلكترونية".. كيفية الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقبلة

اختلاف كبير ستشهده امتحانات الثانوية العامة في العام المقبل عن الأعوام السابقة، إذ أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية بداية من العام المقبل، والطالب الذي سيعيد السنة سيمتحن ورقيًا بالأسلوب الجديد، لكن بنفس الامتحان ولن يحصل على التابلت: "التابلت للدفعة الجديدة"، جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي.

وتابع شوقي أن امتحانات الثانوية العامة شهدت محاولات شديدة لإفشالها، مشيرا إلى أنه لم يكن من الجائز دخول الجامعات دون خوضها، مضيفا أن "أي تأجيل كان هيبوظ السنة اللي وراها، ومنظومة التنسيق كبيرة ولازم تاخد وقتها عشان المدارس والجامعات تبدأ مع بعض".

وتعليقا على هذا القرار، قال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية في جامعة أسيوط، إن الطلاب لديهم خبرة الامتحانات الإلكترونية، إذ تدربوا عليها على مدار الأعوام الماضية، موضحا أن تلك التجارب أكسبتهم خبرة الامتحانات الإلكترونية وكيفية التعامل معهم.

وأضاف النجدي لـ"الوطن"، أن تلك أسئلة الامتحانات الإلكترونية تختلف عن التقليدية، فهي تحتاج من الطالب الفهم الدقيق للمادة العلمية، لأن الإجابات ستكون بناء على فهم الطالب للمادة، مشيرا إلى أنه يجب تجنب الاعتماد على الحفظ فقط للمواد الدراسية.

وتابع عميد كلية التربية في جامعة أسيوط، أن لإجراء امتحانات إلكترونية في الثانوية العامة، بحاجة لبنية تحتية تكنولوجية قوية في المدارس، وأهمها شبكة إنترنت قوية، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك حاجة لتوفير أرشيف لإجابات الطلاب للرجوع إليه في حالة التظلمات هو ما يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة.

وأكد أن تلك الامتحانات ستساعد على تخفيف من نفقات الامتحانات، حيث تصل تكلفة طباعة أوراق الأسئلة والإجابات إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، كذلك تدريب الطلاب على التعامل مع التكنولوجيا والإنترنت في مجال الدراسة.