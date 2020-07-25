النيابة تستدعي الشهود في حادث مقتل 3 أشقاء تحت القطار على يد أبيهم

طلبت نيابة مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات حادث مصرع 3 أطفال أشقاء ألقاهم الأب أمام قطار الصعيد.

كما قررت النيابة استدعاء شهود عيان وبعض الجيران ووالدة المجني عليهم، لسماع أقوالهم وشهادتهم حول الحادث، وتعكف النيابة على التحقيق مع المتهم لمعرفة دوافع ارتكاب جريمته.

قال عدد من أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، إن السائق الذي تخلص من أطفاله الثلاثه، بإلقائهم أمام عجلات قطار، رشقهم بالحجارة بعد ارتكاب جريمته.

وأضافوا، أنهم نجحوا في الإمساك به وتسليمه لرجال الشرطة، بعدما حاول الهروب، وأنه كان يهذي بكلمات وعبارات غير مفهومة وهو بين أيديهم.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على 3 جثث هامدة لأطفال بشريط قطار السكك الحديد في مدينة ملوي، وتبين أن قطار قادم من محافظة الأقصر، متجها إلى القاهرة دهسهم.

بتشكيل فريق بحث جنائي، تبين أن والدهم يدعى "محمد علي" 50 عاما، سائق، مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات القطار وفر هاربا، كما دلت التحريات الأوليه أنه مختل عقليا، ويتلقي علاج نفسي منذ أكثر من عام.

وجرى نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثه وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 إلي مشرحة المستشفى.