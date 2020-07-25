الثقافة تطلق مشروع "أبطال من بلدنا" لتحويل بطولات الشهداء لمسرحيات

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مشروع "أبطال من بلدنا" والهادف الى تحويل قصص بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة والتي ضمها كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب الصحفي محمد نبيل، إلى أعمال مسرحية وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

وقالت وزيرة الثقافة إن مشروع "أبطال من بلدنا" يأتي على طريق تخليد العظماء وضمن خطوات استنهاض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التي انطلقت منذ فجر التاريخ.

وأشارت إلى أنه انطلاقا من ضرورة التعريف بتضحيات هؤلاء البواسل الذي قدموا حياتهم فداء للوطن، يتم تجسيد قصص كتاب حكايات "الولاد والأرض" في أعمال مسرحية تطوف مختلف أنحاء البلاد لإلقاء الضوء على الأمجاد التي حققها أبناء القوات المسلحة بهدف المساهمة فى بناء الشخصية الوطنية.

وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 6 محافظات هي: "بورسعيد، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، الغربية وأسوان"، على ان يتم استكمال باقي المحافظات تباعا، مؤكدة أن الذاكرة الوطنية تزخر بالكثير من البطولات التي قدمها أبناء مصر الذين ستبقى سيرتهم عبرة وقدوة للاجيال القادمة.

من جهته، قال أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة إن المشروع ينطلق في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل بإشراف الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة وتنفذه الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعي والتي تعمل على تقديم معالجات مسرحية لقصص بطولات كتاب "حكاية الولاد والأرض" والتي تتناول سيرة نماذج مضيئة من رجال القوات المسلحة تعرض في مختلف ربوع مصر وتبدأ في المدينة الباسلة بورسعيد بحكاية الشهيد جندي مقاتل مصطفى خضر من إخراج محمد عشري، وفي اسيوط تروى قصة الشهيد جندي مقاتل أبانوب ناجح مرزوق من إخراج خالد أبو ضيف.

فيما تشهد محافظة الجيزة حكاية الشهيد جندي محمود حامد أبو العلا من إخراج أحمد طه، أما محافظة الدقهلية تستقبل حكاية الشهيد علي علي السيد من إخراج سعيد منسي، ويتعرف أبناء محافظة الغربية على حكاية الشهيد رقيب محمد السيد إسماعيل إخراج السيد فجل، وتعرض في أسوان حكاية الشهيد جندي عمر حسين عبدالله سنوسي من إخراج شاذلي فرح.

يُذكر أنَّ كتاب "حكايات الولاد والأرض" من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ويعد توثيقًا لبطولات الشهداء من الجوانب الإنسانية كما يكشف عن علاقات الشهداء بمجتمعهم من خلال شهادات حية لأفراد أسرهم.