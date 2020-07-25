مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقي سائق مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مير الدير المحرق التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بمدخل القوصية الغربي على طريق مير الدير المحرق دائرة المركز وسقوط متوفى.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مير الديرالمحرق، قرب القنطرة بالقرب من مدخل قرية الحبالصة دائرة المركز.

نجم عن الحادث مصرع "أحمد عبدالجواد " سائق السيارة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القوصية المركزي، وجرى رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة.