مرشحو الغربية يبدأون مارثون انتخابات "الشيوخ" بالاجتماعات واللافتات

قبل ساعات من بدء مرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتي ستبدأ غدا الأربعاء، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، لم يلتزم عدد من المرشحين في محافظة الغربية بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وبدأوا في تعليق اللافتات وعقد الاجتماعات مكبرا استعدادا لماراثون الانتخابات والتنافس على مقاعد المحافظة البالغ عددها 5، ويتنافس عليها 30 مرشحا.

ورصدت "الوطن" لافتات في شوارع مدن ومراكز المحافظة تحمل أسماء مرشحين قبل ساعات من بدء الدعاية الانتخابية، وتحايل أصحابها على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بأن حملت اللافتات أسماء أنصار المرشحين لدعهم في الانتخابات، إلى جانب البدء في الاجتماعات مع كبار العائلات في القرى والمراكز، والبدء في حشد أنصارهم في الانتخابات.

وحرصت الأحزاب منذ بدء فتح باب التقدم بأوراق المرشحين على عقد اجتماعات مستمرة، والتواصل مع أمناء وأعضاء المراكز والوحدات داخل مقراتهم، لمناقشة استعدادات دعم مرشحين الحزب مع بداية فتح باب الدعاية الانتخابية.

وحرص جميع المرشحين بمجرد تقديم أوراقهم على بدء الدعاية الانتخابية إلكترونيا، من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" وغيرها، في محاولة لكسب ثقة الناخبين مكبرا.

وتتضمن الدائرة الانتخابية مدن ومراكز وقرى المحافظة كلها، وهو ما يصعب معه عقد مؤتمرات واجتماعات في كافة مدن ومراكز الإقليم.

يذكر أن محافظة الغربية مخصص لها 5 مقاعد بمجلس الشيوخ يتنافس عليها 30 مرشحا، في الانتخابات التي تجرى يومي 9 و10 أغسطس المصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة يوم 19 من الشهر نفسه.