ضبط 1289 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. تضم 44 ألف عبوة "جيل مطهر" مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة لحيازته (1.610 طن "مقطعات لحوم– مفروم س") غير صالحة للإستهلاك الآدمى وبها تغير في خواصها الطبيعية لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضاً حياتهم للخطر.

· ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة سوهاج أول فاقوس بمحافظة الشرقية لحيازته (1.100 طن لحوم مجمدة) مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً حياتهم للخطر.

· ضبط مالك مخزن "دون ترخيص" لتعبئة السكر الحر بدائرة قسم شرطة سوهاج أول عين شمس بمحافظة القاهرة لحيازته (7.400 طن سكر حر) معبأ داخل عبوات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة الشاي والنسكافيه بدائرة قسم شرطة سوهاج أول المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية لحيازته (39600) عبوة "نسكافيه- قهوة سريعة التحضير" مجهولة المصدر "منتج نهائي"، (2496) عبوة شاي مغشوشة ومقلدة لعلامتين تجاريتين مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين.

· ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية لحيازته 44 ألف عبوة "جيل مطهر" مجهولة المصدر، 3.700 طن منظفات صناعية "كلور، صابون سائل" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة سوهاج أول برج العرب بمحافظة الإسكندرية لتصرفه في 24.750 طن دقيق بلدى مدعم ببيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالي 134268 جنيهاً مصرياً دون إنتاج فعلي للخبز.

· كما تم شن حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 148 قضية بإجمالي مضبوطات 3508 عبوة سجائر.