"على موتوسيكل".. سقوط "حرامية الموبايلات" من المارة في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطليّن – لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين في أثناء سيرهم بالطرق العامة باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" مُتخذان من دائرة قسم شرطة الجيزة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهماإعترفا بارتكابهما 14 واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا ضبط (مالك محلات دراجات نارية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لتأجيره الدراجات النارية للمتهمان وعلمه باستخدامها في ارتكاب تلك الوقائع.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة تكوين (عاطليّن - مقيمان بالجيزة) تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (الجيزة - الطالبية ، دار السلام بالقاهرة).

وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئي النية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.