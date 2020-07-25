مرشحو "الشيوخ" يبدأون الدعاية الانتخابية من دواوين القبائل بقنا

بدأ المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة قنا، دعايتهم الانتخابية من دواوين العائلات في المدن والقرى والنجوع، فضلا عن قيام البعض بتعليق البانرات والافتات في الأماكن العامة وعلى الطرق العامة وفي مداخل القرى والنجوع.

التقى محمد كمال موسى، المرشح الفردي لحزب مستقبل وطن، بكبار العائلات من العرب والهوارة في نجع سعيد والشيخ علي في مركز دشنا، وعقد معهم لقاءات داخل الدواوين الخاصة بهم، حيث استمعوا إلى رؤيته وخدماته حال النجاح في الانتخابات، كما استمع إلى مطالبهم، والأمر نفسه تكرر مع عائلات مركز الوقف.

وعقد اللواء خالد الشاذلي، مستقل، مؤتمرا جماهيريا حضره كبار عائلات دشنا داخل ديوانه في المدينة، وعرض عليهم برنامجه الانتخابي، موضحا أن ديوانه مفتوح لكل القبائل والعائلات لحل مشاكلهم والعمل على توفير الخدمات الحكومية.

كما استقبلت دواوين قبيلة الأشراف في جنوب محافظة قنا، أحد أبنائها المرشحين على القائمة (القائمة الوطنية من أجل مصر)، الدكتور أحمد عبد الماجد، وأكد أنه سيقدم ما بوسعة في خدمتهم وخدمة أهل قنا، وأن دوره كعضو سيكون على قدر المسؤولية.

كما عقد اللقاءات الأولى في دواوين قبيلته لتوحيد صفوفها لدعمه كأحد أبنائها في قائمة، ضمنت مقاعد القائمة الثلاثة المخصصة للمحافظة.

ونشر حمام علي عمر، الملقب بالفلاح الفصيح، الذي اكتسبه عقب لقائه مع الرئيس السيسي خلال افتتاح صوامع المراشده، دعم أهالي المراشدة ومركز الوقف، وذلك على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

كما شهدت الميادين العامة في محافظة قنا ومداخل القرى والنجوع، لافتات لدعم المرشحين.

وخصصت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ، 6 مقاعد لمحافظة قنا، منها 3 فردي، و3 قائمة.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرّض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وسمحت بالدعاية أون لاين والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.