"تنمية المشروعات" يقدم 141 مليون جنيه قروضا لشباب الشرقية في 6 أشهر

أعلن الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، تقديم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضا للشباب قدرها 141 مليونا و937 ألفا و260 جنيها في الفترة من 1 / 1 / 2020 حتى 30 / 6/ 2020، لتمويل 5 آلاف و912 مشروعاً لتوفير 10 آلاف و431 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقة وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، ما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه، أكد وائل العاصي، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قدم 29 مليونا و216 ألفا و964 جنيها (إقراض مباشر) لتمويل 114 مشروعا وتوفير 532 فرصة عمل.

ولفت إلى أنه جرى تقديم 91 مليونا و583 ألفا و926 جنيها (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 5 آلاف و549 مشروعاً وتوفير 9 آلاف و499 فرصة عمل وتقديم 21 مليونا و136 ألفا و370 جنيها (إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 249 مشروعا وتوفير 400 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى إصدار 170 رخصة نهائية و189 رخصة مؤقتة و173 رقما قوميا و523 سجلا تجاريا و571 بطاقة ضريبية وعقد 8 ندوات للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.