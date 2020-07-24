تعليم الشرقية: امتحانات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة غدا

أعلن رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إجراء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بالضبعة- محافظة مطروح)، يومي 26 و27 يوليو 2020 للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلنة.

وأكد ''رمضان''، أن الامتحانات ستجرى بمقر مراكز التطوير التكنولوجى بالمديرية بالزقازيق، أمام كوبري عرابي شارع الصوامع، وعلى الطلاب المتقدمين، متابعة موقع الوزارة علي الرابط التالي:

https://npds.emis.gov.eg

وذلك لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبين موعد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب، التوجه لمقر مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية في المواعيد المحددة له.

وشدد ''رمضان''، على ضرورة ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات، طوال تواجدهم بمقر مراكز التطوير التكنولوجي، لأداء الامتحانات، واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.