إجراء 280 ألف منظار وقسطرة بمستشفيات الشرقية خلال 6 أشهر

إجراء 280 ألف منظار وقسطرة بمستشفيات الشرقية خلال 6 أشهر
كتب:
نظيمه البحرواي
05:58 م | الجمعة 24 يوليو 2020
أجرت الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، قسطرة قلبية، ومناظير تشخيصية وتداخلية، والآشعات اللازمة لـ280306 مرضى، خلال 6 أشهر.
وأوضحت المديرية، خلال بيان لها، أنه تم إجراء 176190 أشعة عادية للمرضي، وإجراء 7239 أشعة مقطعية، 58061 أشعة فوق صوتية، 1476 أشعة فوق صوتية على القلب (إيكو)، 100 أشعة على الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي (ماموجرافي)، كما تم إجراء 1414 منظار، وإجراء 160 قسطرة للقلب، 34228 رسم قلب، 727 أشعة دوبلر، 711 سي أرم.