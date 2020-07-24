إجراء 280 ألف منظار وقسطرة بمستشفيات الشرقية خلال 6 أشهر

أجرت الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، قسطرة قلبية، ومناظير تشخيصية وتداخلية، والآشعات اللازمة لـ280306 مرضى، خلال 6 أشهر.

وأوضحت المديرية، خلال بيان لها، أنه تم إجراء 176190 أشعة عادية للمرضي، وإجراء 7239 أشعة مقطعية، 58061 أشعة فوق صوتية، 1476 أشعة فوق صوتية على القلب (إيكو)، 100 أشعة على الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي (ماموجرافي)، كما تم إجراء 1414 منظار، وإجراء 160 قسطرة للقلب، 34228 رسم قلب، 727 أشعة دوبلر، 711 سي أرم.