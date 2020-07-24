"مياه الشرقية" تضبط وصلات خلسة عبر نظام التحكم عن بعد

قال اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن التحول الرقمي ساعد كثيراً على تحديد الأماكن التي تحتوي على وصلات خلسة (غير قانونية) من خلال استخدام نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA)، مشيراً إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه بعمل مسح شامل لمنطقة القنايات 1 و التي يبلغ عدد المنشآت بها (1658) منشأه جرى رصد 26 وصلة خلسة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة والاتفاق على تركيب 20 عداد بواسطة الفرع.

وبإجراء مسح شامل لقرية بندف والتي بلغ عدد المنشآت بها 2200 منشأة، جرى رصد 34 وصلة خلسة، مشيراً إلى أنه جرى التعامل مع تلك الحالات بالمنطقتين بالرفع وتحرير المحاضر حيال المخالفين.