"الوفد" توفر برامج توعية عن طبيعة الانتخابات في ظل انتشار كورونا

قالت الدكتورة أميرة أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب بدأ برامج توعية للناخبين عن طبيعة العملية الانتخابية في ظل انتشار فيروس كورونا وشرح دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية.

وأضافت أبوشقة لـ"الوطن"، أن الحزب يلتزم بالإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية ولن يكون هناك أي مؤتمرات أو لقاءات جماهيرية لمرشحي الحزب وسنكتفي بالتحرك الفردي للمرشحين في دوائرهم واللافتات الدعائية في القرى والنجوع.

وتابعت أن الحزب يروج لمرشحيه عبر السوشيال ميديا من خلال إبراز برامجهم الانتخابية بجانب توعية الناخبين بضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.