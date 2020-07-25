"المؤتمر": SMS لحشد الناخبين لانتخابات الشيوخ ودعم مرشحينا

أكد الربان عمر المختار صميدة، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يركز على الدعاية الإلكترونية والإعلامية وفق الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وقال صميدة لـ "الوطن"، إن مرشحي الحزب دشنوا عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبرامجهم الانتخابية، بجانب الاعتماد على إرسال SMS للناخبين بهدف دعم المرشحين وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وأضاف أن الحزب لن ينظم أي تجمعات أو مؤتمرات جماهيرية، مشيرا إلى أن أي تحركات في الشارع ستكون بشكل فردي من المرشحين، ومقتصرة على الزيارات للعائلات في القرى والنجوع بالمحافظات.