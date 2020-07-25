ماذا فعل كورونا بمصر الأسبوع الماضي؟

كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ارتفاع نسب الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت الأرقام وصول نسبة الشفاء إلى مايقرب من 35%، وأعلنت الوزارة في آخر تقرير لها أمس عن خروج 904 متعافين من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الأول، قفزة كبيرة في معدل الشفاء، فلأول مرة تعلن الوزارة تعافي 991 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل، بينما سجلت أمس خروج 904 حالات وتراوحت طيلة أيام الأسبوع خروج عدد المتعافين من بين 604 حالات لـ 549 حالة.

وبالنظر في البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان الخاص بمستجدات فيروس كورونا المستجد نجد أن هناك تراجع في عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي فنجد أن عدد الوفيات ترواح ما بين الـ 40 حالة لـ 50 حالة يوميا.

وكشف الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والعاجلة، عن وجود وفرة كبيرة في أسرة الرعاية المركزة ونسب الإشغال في مستشفيات العزل، موضحا في تصريحات لـ "الوطن" أن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة انخفضت من 85 إلى 60% بينما انخفضت نسبة الإشغال في مستشفيات العزل 90 إلى 60%.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L

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