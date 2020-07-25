فرحة بأدبي الأزهر بعد انتهاء امتحاناتهم و"علمي" يواصل حتى 6 أغسطس

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية حالة من الفرحة بين طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية وطلاب معهد العلوم الإسلامية، اليوم، حيث شهد طلاب الأدبي آخر امتحانات التحريري، فيما يواصل طلاب القسم العلمي امتحاناتهم بعد عيد الأضحي المبارك حيث تنتهي الامتحانات للعلمي يوم 6 أغسطس.

وأدى طلاب الأدبي مادة الأدبي والنصوص والمطالعة من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا، كما أدى طلاب الشعبة الإسلامية مادة اللغة الأجنبية الأولى واختبارات التحدث والمطالعة بالإنجليزية.

وشهدت لجان الامتحانات جولات من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، حيث أبدى قيادات الأزهر، إعجابهم بالالتزام من قبل الطلاب والقائمين على شأن الامتحانات، حيث تم التأكيد على توفير أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن.

كذلك تسليم أقنعة الوجه "الكمامات" لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وتسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم، ومراعاة التباعد بحيث يتواجد 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والأمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وبحسب غرفة العمليات، فلم تتلقى أي شكاوى من الطلاب حول صعوبة الامتحان، حيث تقوم الغربة بمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة لرصد أي مخالفات تحدث.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالي عام 128495 طالبًا، كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.